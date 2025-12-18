El fin del festivo de Reyes Magos une a PP y PSOE ante las escuelas europeas de Bruselas

3 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- El plan de las Escuelas Europeas de Bruselas para que el día de Reyes sea lectivo en el próximo curso escolar ha unido a las familias de los alumnos españoles y a eurodiputados del PP y el PSOE, entre otros partidos, para defender lo que tildan de «una de las festividades más importantes del calendario cultural y familiar español».

Estos colegios, a los que acuden los hijos de los funcionarios y personal de las instituciones comunitarias, han propuesto que el curso que viene las clases finalicen en Bruselas el 18 de diciembre de 2026 y se reanuden el 4 de enero de 2027, lo que obligaría a los niños a acudir a clase el día de Reyes.

El cambio de calendario afectaría sólo a los cuatro colegios de la capital belga, mientras que otros centros del mismo sistema (como los de Alicante o Múnich) prevén vacaciones hasta el 7 de enero.

Hasta 46 eurodiputados de doce nacionalidades y cuatro grupos políticos diferentes han sumado sus firmas a una carta, a la que ha tenido acceso EFE, que defiende que el día de Reyes «no es una tradición simbólica o marginal» sino «un elemento central de la vida familiar y social comparable en relevancia a otros festivos que se respetan plenamente en el contexto de las escuelas europeas».

La carta está firmada por todos los eurodiputados del PP, así como por las socialistas Hana Jalloul, Cristina Maestre y Lina Gálvez; cinco eurodiputados de Vox y la eurodiputada Nora Junco, que concurrió inicialmente con ‘Se Acabó la Fiesta’ pero ahora milita como independiente en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

«Las Escuelas Europeas se fundaron bajo los principios de diversidad cultural e igualdad entre Estados miembros, (…) que deben reflejarse no sólo en declaraciones sino en decisiones concretas que afectan directamente la vida diaria de los alumnos y sus familias», advierte la carta.

«Un calendario escolar que requiere que los niños vayan al colegio el día de Reyes fracasa a la hora de cumplir con el compromiso de respetar de manera efectiva la diversidad cultural», añaden.

Las familias españolas se han movilizado con misivas a la Representación Permanente de España ante la UE y la dirección del sistema de Escuelas Europeas, que ha sugerido abordar la festividad con actividades en el aula.

«Limitar el reconocimiento de las tradiciones nacionales al ámbito privado o a actividades simbólicas en el aula representa una concepción excesivamente restrictiva de la diversidad cultural. Las celebraciones familiares importantes no se preservan únicamente mediante referencias educativas, sino permitiendo que las familias las vivan plenamente», aseguran los eurodiputados.

Según los críticos del posible cambio de calendario, algunos representantes de otras nacionalidades apoyan el reclamo español, mientras que otras se muestran indiferentes o proponen eximir únicamente a la sección española de asistir a clase el 6 de enero. EFE

lzu/ahg/rcf