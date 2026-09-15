El fiscal descarta pedir la pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

Compartir

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial.

Reiner, de 33 años, está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Este se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen una alegación de asesinato por acecho (o «emboscada») y el uso de un arma mortal.

El hijo del director de ‘When Harry Met Sally…’ comparecerá este martes ante el tribunal para una audiencia en la que el juez decidirá si las transcripciones y documentos del gran jurado, que acusó a Reiner el pasado agosto, permanecen sellados a petición de la defensa.

De acuerdo con la cadena ABC, Hochman aseguró que Jake y Romy Reiner, hermanos del acusado, expresaron su «fuerte deseo» de que estas permanezcan selladas por «el trauma y daño adicionales» que podría causarles su divulgación pública.

En abril, el hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para Romy y para él.

Jake Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que le brindó el ser hijo de una estrella de Hollywood, director de clásicos como ‘This Is Spinal Tap’. Describe a su padre como su «héroe» y a su madre como una persona amorosa e incondicional, y evita mencionar a Nick.

Nick Reiner permanece en prisión y sin derecho a fianza. En el pasado había hablado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias.

También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron de que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.

mrl/lfp/mgr