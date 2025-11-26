El fiscal retira los cargos contra Trump por injerencia electoral en Georgia en 2020

1 minuto

Washington, 26 nov (EFE).- El fiscal encargado del caso anunció este miércoles que retira los cargos penales contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus presuntos cómplices acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia.

«No hay perspectivas realistas de que un presidente en ejercicio se vea obligado a comparecer en Georgia para ser juzgado por las esta acusación», declaró Pete Skandalakis, director ejecutivo del consejo de fiscales de Georgia. EFE

us/rf