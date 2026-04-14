El FMI revisa ligeramente al alza el crecimiento para América Latina y el Caribe, al 2,3%

afp_tickers

3 minutos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes una previsión de crecimiento ligeramente al alza, del 2,3%, para América Latina y el Caribe en 2026, y advirtió que el impacto de la guerra en Oriente Medio es dispar en la región.

«Las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente», explica el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

La previsión de 2,3% para 2026 es ligeramente mayor (+0,1 puntos porcentuales) que el pronóstico del mes de enero. Para 2027, el crecimiento sería del 2,7%, sin cambios respecto a la estimación anterior.

Brasil podría verse beneficiado por la guerra, gracias a su condición de exportador neto de energía. El Fondo prevé que su crecimiento aumente a 1,9% (1,6% preveía en enero), y marque 2% en 2027 (2,3% en enero).

«La desaceleración de la demanda mundial, el aumento de los costos de los insumos (incluidos los fertilizantes) y unas condiciones financieras más restrictivas» predominarán el año que viene, lo que impactará un poco a la economía del gigante sudamericano, señala el Fondo.

Brasil puede contar sin embargo con su nivel adecuado de reservas internacionales, «la baja dependencia de la deuda en moneda extranjera, amplios colchones de liquidez del gobierno y un tipo de cambio flexible».

«Es importante señalar también que Brasil es uno de los países con un alto porcentaje de energía renovable, lo cual es otro factor de mitigación» de la crisis, explicó en rueda de prensa la vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva-Brooks.

México afrontó en 2025 una gran tensión a causa de los aranceles y la agresiva política comercial de Estados Unidos. Pero tras el 0,6% de crecimiento ese año, en 2026 podría llegar a 1,6% y a un 2,2% en 2027.

– Grandes disparidades –

Ante la gran inestabilidad causada por la guerra en Oriente Medio, el FMI rebajó al 3,1% (3,3% en enero) el crecimiento mundial.

América Latina y el Caribe sigue siendo una región de grandes contrastes económicos, con cifras como la proyección de inflación venezolana para 2026: un 387%, un apreciable aumento respecto al 252% que el país registró en 2025, según el Fondo.

Venezuela, que cambió de presidente tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, es un productor de crudo que saldría beneficiado de la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

La previsión de crecimiento es del 4% este año, 6% el año que viene.

Contrasta en cambio la perspectiva económica de Bolivia, que sufrió una caída del 1,2% del PIB en 2025 y afronta otra contracción, de 3,3% este año, según el Fondo.

Argentina moderará su crecimiento de 2025 (4,4%) y se situará en 3,5% este año, 4% el año que viene, en buena parte a causa de la ralentización de la actividad económica en el segundo semestre de 2025, explicó Petya Koeva-Brooks en la rueda de prensa.

El país sudamericano sigue reduciendo con éxito su inflación, con una previsión del 30,4% para 2026 y 15,7% para 2027.

Colombia crecerá un 2,3%, Chile un 2,4%, Uruguay se mantendrá sin cambios respecto a 2025, con una expansión de 1,8%.

Perú crecerá un 2,8%, Ecuador un 2,5%, ambos países a la baja respecto a sus registros en 2025.

El Fondo agrupa las previsiones en los países de América Central y las sitúa sin cambios, en 3,7% (4% en 2027). La zona del Caribe registra en tanto el mayor aumento de toda la región: 5,7% en 2026, 8,6% en 2027.

jz/mel