El Fondo Indígena, el ente que originó uno de los mayores casos de corrupción en Bolivia

La Paz, 11 dic (EFE).- El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) abrió la puerta a uno de los mayores casos de corrupción en Bolivia en las últimas décadas, por el que ahora está investigado el expresidente Luis Arce.

Estas son seis claves de los principales hechos que ocurrieron en más de una década en torno a este fondo:

1. Creación y proyectos

El Fondioc se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales (2006-2019) asumiera la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas y campesinas.

En el directorio debían estar los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras; de la Presidencia; de Economía y Finanzas; de Planificación; de Desarrollo Productivo; y de Medio Ambiente.

El proyecto se financió con el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En 2010 entró en vigencia la normativa y el Fondioc comenzó a aprobar proyectos, sobre todo productivos.

2. La Contraloría reveló desfalco

Entre 2013 y 2014 se conocieron públicamente algunos casos de corrupción en el Fondioc y en 2015 la Contraloría General del Estado boliviano reveló un daño económico.

Después de seis meses de intervención, la Contraloría detectó que hubo un desfalco de 172 millones de bolivianos (25,1 millones de dólares) entre 2009 y 2014, periodo en el que se aprobaron 3.177 proyectos, incluidos al menos 30 «proyectos fantasma».

Dirigentes de organizaciones sociales afines al entonces gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) fueron implicados en esos hechos irregulares, por lo que el Gobierno de Morales decidió intervenir y en 2015 el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

3. Denunciante procesado

Marco Antonio Aramayo fue director del Fondioc entre 2013 y 2015 y en este periodo denunció irregularidades en el desembolso de dinero para proyectos. No obstante, pasó de denunciante a ser investigado.

En 2016 fue detenido y permaneció encarcelado durante siete años con detención preventiva, sin sentencia, hasta que en 2022 murió por una enfermedad.

Durante ese periodo se declaró víctima de una persecución judicial reflejada en más de 250 procesos penales en su contra en juzgados de a menos siete regiones del país. Nunca se sometió a un juicio abreviado porque, según sus abogados, prefería estar preso a reconocer un delito que nunca cometió.

4. Acusación tras 11 años

En julio pasado, la Fiscalía de La Paz presentó una acusación formal contra 15 personas por el desfalco millonario del Fondo Indígena, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, cercana a Morales, que fue denunciada en su momento por Aramayo por autorizar el desembolso de 10 millones de dólares.

Achacollo estuvo encarcelada un tiempo y luego recuperó su libertad, mientras que Aramayo fue el único que permaneció detenido.

5. El caso vuelve a la agenda

El Fondo Indígena regresó a la agenda pública tras la detención preventiva de la exdiputada del MAS Lidia Patty, la semana pasada.

La Fiscalía acusó a Patty de recibir 700.000 bolivianos (100.574 dólares) del fondo en sus cuentas personales, dinero que estaba destinado a proyectos en beneficio de ocho comunidades para la producción de tomates.

Además, se le abrió otro proceso por un proyecto de miel con una inversión de 650.000 bolivianos (93.390 dólares).

6. Detención de Luis Arce

A raíz de esta detención, la Fiscalía amplió la investigación y abrió un proceso penal contra el expresidente Arce (2020-2025), detenido el miércoles e investigado por sus responsabilidades en el manejo del fondo cuando era ministro de Economía de Morales.

El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, señaló que el Ministerio de Economía financió 3.500 proyectos, de los que «ni la mitad» han sido concluidos, y se evidenció que hubo desembolsos sin fiscalización a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.

La exministra de la Presidencia de Arce María Nela Prada aseguró que Arce presentó «todos los descargos» correspondientes en su momento. El exmandatario espera en celdas policiales para comparecer ante un juez cautelar. EFE

