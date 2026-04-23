El fondo soberano noruego perdió 135.000 millones de dólares en el 1T

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El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, perdió 1,27 billones de coronas (unos 135.000 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026 debido a la apreciación de la corona noruega y a condiciones difíciles de mercado, anunció este jueves un alto funcionario.

A finales de marzo, el fondo, alimentado por los ingresos petroleros del Estado noruego y que invierte en distintas categorías de activos en todo el mundo, valía 19,99 billones de coronas (aproximadamente 2,1 billones de dólares).

En un comunicado, el número dos del fondo, Trond Grande, apuntó que «el resultado refleja un trimestre marcado por unas condiciones de mercado difíciles».

«Hemos observado un impacto limitado en las inversiones en renta fija y en el sector inmobiliario, pero ha sido la caída de las acciones, en particular entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, lo que ha determinado este resultado», señaló.

Durante el trimestre, la corona se apreció frente a varias de las principales divisas, lo que contribuyó a una disminución del valor del fondo de 646.000 millones de coronas, precisó el fondo en el comunicado.

El fondo invierte en unas 8.500 empresas en todo el mundo y posee, en promedio, alrededor del 1,5% de todas las sociedades cotizadas del planeta.

La rentabilidad trimestral (-1,9%) del fondo se vio así lastrada por la rentabilidad negativa de las inversiones en renta variable (-2,6%), que representan el 70,2% de las inversiones del fondo.

Las inversiones en renta fija (27,6% de los activos) registran una rentabilidad negativa del -0,2%, mientras que el sector inmobiliario (1,8% de los activos) presentó una rentabilidad del +1,2%.

Las inversiones en infraestructuras de energía renovable no cotizadas (0,4% del fondo) tuvieron una rentabilidad del -1,9%.

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