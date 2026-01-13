El frío y la IA disparan las emisiones de gases de efecto invernadero de EEUU en 2025

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos aumentaron en 2025 por la demanda de combustible para calefacción y el auge de la inteligencia artificial (IA) que hicieron subir la generación de energía eléctrica, según un informe independiente publicado el martes.

El aumento del 2,4%, con respecto a 2024, se ha registrado incluso antes de que las medidas a favor de los combustibles fósiles firmadas por el presidente Donald Trump hayan comenzado a tener un efecto real, señalan los autores del reporte.

Este incremento contrasta con los dos años previos en los que las emisiones disminuyeron en la primera economía mundial, según la estimación del estadounidense Rhodium Group, un centro de investigación de Nueva York.

Las emisiones de Estados Unidos bajaron 0,5% en 2024 y 3,5% en 2023, después de que la economía se recuperara de la pandemia de covid-19. Por el contrario aumentaron en 2021 (6,3%) y 2022 (1,2%).

En 2025 la huella de carbono se incrementó, en especial por el consumo energético de los edificios y del propio sector eléctrico, con el 6,8% y 3,8% de emisiones, respectivamente.

«El clima es irregular de un año para otro (…) fluctúa así debido a un mayor consumo de combustible para calefacción», declaró a la AFP Michael Gaffney, analista del Rhodium Group y coautor del informe.

«Pero en el sector eléctrico se debe al creciente aumento de la demanda por parte de centros de datos, las operaciones de minería de criptomonedas y otros grandes consumidores», añadió.

En Europa las emisiones de países como Alemania y Francia siguen a la baja aunque menos rápido que en años anteriores, a pesar de que las temperaturas globales continúan disparándose y todo apunta a que 2025 será confirmado como el tercer año más cálido registrado.

– Energía solar y del carbón-

Para empeorar las cosas, los altos precios del gas natural para calefacción y el aumento de exportaciones de gas natural licuado (GNL) permitieron el regreso del carbón, el «combustible fósil más sucio», que generó un 13% más electricidad que en 2024.

Sin embargo la energía solar también tuvo un repunte de 34%, lo que contribuyó a llevar la producción de electricidad sin emisiones a un 42%, un récord.

En cuanto al sector de los transportes, el más contaminante, sus emisiones se mantuvieron relativamente estables.

Estados Unidos, el segundo mayor contaminante a nivel mundial después de China, tiene las emisiones acumuladas más altas desde el inicio de la era industrial a mediados del siglo XIX.

Las emisiones estadounidenses han disminuido en promedio un 1% anual desde su pico en 2007, una tendencia vinculada a la sustitución del carbón por el gas natural, al aumento de la participación de energías renovables y a la mejora de la eficiencia energética.

Pero desde que Donald Trump regresó al poder hace un año, Washington trata de bloquear proyectos solares y eólicos, y revocó los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, mientras ayuda a grupos petroleros.

Según Ben King, uno de los coautores del reporte, las alentadoras cifras de la energía solar y de ventas de vehículos eléctricos demuestran, no obstante, «un progreso sostenido».

Energía «solar, eólica, baterías, son algunos de los recursos más baratos (…) y también algunos de los más disponibles», subraya.

La tendencia a mediano y largo plazo es incierta, y Estados Unidos parece lejos del objetivo de reducir sus emisiones entre un 50 y 52% para 2035, con respecto a 2005, meta fijada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden.

Las estimaciones anuales de Rhodium Group resultan de una combinación de datos oficiales y modelos basados en cifras económicas y de generación de energía.

