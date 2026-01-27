El francés Eliaquim Mangala aterriza en el fútbol suramericano para jugar en Bolivia

La Paz, 27 ene (EFE).- El defensor central francés Eliaquim Mangala jugará por primera vez en el fútbol suramericano, tras fichar por el Oriente Petrolero de Bolivia, a donde llegó este martes con el objetivo de ayudar a que su nuevo club vuelva a disputar un certamen internacional.

Mangala, de 34 años, arribó esta jornada a la ciudad oriental de Santa Cruz, sede del Oriente Petrolero, y expresó a los medios su satisfacción por unirse a un equipo que «tiene historia» y «una afición muy importante».

El jugador también se declaró «muy contento» por llegar al fútbol suramericano y aseguró que será «una experiencia nueva».

Además, señaló que un objetivo personal es «intentar» el retorno del Oriente Petrolero a las copas Sudamericana y Libertadores y ver si es posible lograr un título con el club.

Mangala debutó en el Standard de Lieja belga en 2008 y luego pasó al portugués Oporto y posteriormente al Manchester City inglés.

El francés también jugó para el Valencia español, vistió la camiseta del inglés Everton, del francés Saint-Étienne y volvió al fútbol portugués, al Estoril Praia.

El central fue incluido en la lista de convocados de Francia para el Mundial de Brasil 2014 y la Eurocopa 2016 organizada por su país.

El Oriente Petrolero quedó en el puesto 12 entre los 16 equipos que disputaron la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se jugó en 2025 en Bolivia, lo que le dejó fuera de las copas Libertadores y Sudamericana.

La última aparición de los refineros en la Libertadores fue en 2018 y su más reciente participación en la Sudamericana fue en 2023.

El último título local logrado por el Oriente fue el campeonato Clausura 2010 y en 2013 y 2014 fue subcampeón del Clausura y el Apertura, respectivamente.

El club contrató recientemente al técnico español David González, en reemplazo del argentino-boliviano Víctor Hugo Andrada, que estuvo al mando del plantel desde noviembre del año pasado. EFE

