El fundador de Nvidia visita China en plena incertidumbre por la exportación de sus chips

3 minutos

Shanghái (China), 24 ene (EFE).- El cofundador y consejero delegado del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, visitó este viernes la sede de su empresa en la megalópolis oriental china de Shanghái, iniciando así un viaje que se produce con sus chips envueltos en polémica por las restricciones de EE. UU. a China.

Según el portal de noticias local Sina, Huang visitó las nuevas oficinas de Nvidia en la considerada capital económica del gigante asiático, donde celebró un encuentro con empleados durante el que respondió a sus preguntas.

Ese medio, que publica una foto en la que aparentemente se ve a Huang llegando al complejo, indica que el itinerario de su viaje será «prácticamente el mismo» que durante la visita, de muy bajo perfil, que llevó a cabo en las mismas fechas del año pasado, para participar en las fiestas de Año Nuevo chino de Nvidia en Shanghái, Shenzhen (sureste) y Pekín.

Tras ello, Huang, de origen taiwanés, tiene previsto visitar Taiwán, donde, al menos el año pasado, sí mantuvo un perfil más público.

Huang viajó a país hasta en dos ocasiones posteriores en 2025 para tratar las ventas de los chips H20, en ese momento los autorizados por Washington para su venta al gigante asiático, apunta Sina.

Sin embargo, en esta ocasión el viaje se produce en un momento en el que los chips de Nvidia se encuentran en medio de una encrucijada, no solo por el toma y daca entre Washington y Pekín a cuenta de sus exportaciones a China sino también por la creciente competencia de las firmas locales, a las que por ahora lleva ventaja.

Este mismo viernes, Bloomberg aseguró que Pekín estaba preparando el desbloqueo de las importaciones de los chips para inteligencia artificial (IA) H200, los segundos más potentes de Nvidia, después de que Washington levantase parcialmente la prohibición de exportar ese modelo al país asiático.

En las últimas semanas, varias informaciones apuntaron a que China había bloqueado las compras, en parte para no frustrar sus planes de autosuficiencia tecnológica, que pasan por desarrollar alternativas a nivel nacional en el sector de los semiconductores, uno de los más importantes en los que todavía depende de terceros.

El posible desbloqueo supondría un importante impulso para Nvidia, que ha señalado que el mercado chino podría generar hasta 50.000 millones de dólares anuales en ventas de chips para IA, al tiempo que reforzaría la capacidad de las grandes tecnológicas chinas para desarrollar y operar modelos avanzados, en un momento de fuerte expansión de la demanda de potencia.

El auge de la IA ha convertido a Nvidia, que ya era conocida mundialmente por sus tarjetas gráficas (GPU), en la mayor cotizada del planeta, llegando a superar momentáneamente en 2025 un valor de cinco billones de dólares. EFE

