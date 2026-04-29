El futuro primer ministro húngaro cerrará la polémica Oficina de Defensa de la Soberanía

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Budapest, 29 abr (EFE).- El futuro primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció este miércoles que cerrará la ‘Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional’ (Szvh), un polémico ente creado por el hasta ahora gobernante ultranacionalista Viktor Orbán y cuya tarea es investigar supuestas injerencias internas y extranjeras en el país.

«Eliminaremos de manera inmediata la Oficina de Defensa de la Soberanía, que funciona como un garrote y un cajero automático político. Así ahorraremos 6.000 millones de forintos (16,5 millones de euros) de dinero público», dijo Magyar en las redes sociales.

Este anuncio llega poco después de que el director de la Szvh, Tamás Lánczi, haya afirmado que «la oficina se puede cerrar pero lo que se ha desvelado no desaparecerá».

La Szvh fue creada en 2023 para investigar supuestas injerencias extranjeras o internas que «puedan poner en peligro la soberanía de Hungría».

Aunque la entidad no cuenta con competencias para sancionar, prepara informes sobre esas supuestas injerencias y fue utilizada por el Gobierno de Orbán para intentar desacreditar a sus rivales políticos o la prensa independiente.

La Comisión Europea anunció en febrero de 2024 un expediente contra Hungría por la creación de la Szvh, un ente que la oposición y defensores de derechos humanos compararon con las tácticas rusas de acoso a la disidencia.

En 2017, el Gobierno húngaro había impulsado una ley que obligaba a las ONG que reciben más de 23.000 euros desde el exterior a proporcionar una lista de donantes y definirse como una «organización financiada desde el extranjero».

La norma fue anulada en 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que violaba la legislación comunitaria.

El partido de Magyar, el Tisza, ganó con amplia mayoría las elecciones del pasado 12 de abril, derrumbando el Gobierno de Orbán, en el poder desde 2010.

Magyar prometió que con la mayoría absoluta de su partido en el Parlamento desmantelará el «sistema Orbán», criticado dentro y fuera del país por su deriva autoritaria. EFE

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