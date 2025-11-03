El G7 dice estar «comprometido» a enfrentar el dominio de China sobre los minerales críticos

El G7 anunció el viernes 26 nuevos proyectos destinados a reducir el dominio de China en las cadenas de suministro de minerales críticos, mientras que el ministro de Energía de Canadá aseguró que la alianza está «comprometida» con reformar el mercado global.

Los acuerdos, anunciados por los ministros de Energía del G7 tras una reunión en Toronto, abarcan una variedad de metales esenciales para productos de alta tecnología, incluidos los materiales de tierras raras sobre los cuales China ha establecido un control desmedido.

Los primeros pasos tomados por la recién lanzada Alianza de Producción de Minerales Críticos del G7 «envían un mensaje muy claro al mundo», declaró a periodistas el ministro de Energía de Canadá, Tim Hodgson.

«Estamos comprometidos con reducir la concentración del mercado y la dependencia», dijo en referencia a China.

Los ministros del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos se reunieron en Toronto luego de que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, llegaron a un acuerdo en el que Pekín suspenderá las restricciones a la exportación de tierras raras por al menos un año.

Las tierras raras son necesarias para fabricar imanes utilizados en una amplia gama de productos sofisticados.

La posibilidad de que China limite sus exportaciones había sacudido a los mercados.

Pekín domina el procesamiento de tierras raras, y Hodgson admitió que ampliar las cadenas de suministro llevará tiempo.

Aseguró que el objetivo es construir sistemas que abarquen «desde la mina hasta el imán», haciendo referencia a la cadena de suministro de tierras raras.

Los 26 proyectos anunciados incluyen asociaciones entre los países del G7 y sus aliados, aunque Estados Unidos no se ha sumado inicialmente a ningún acuerdo específico.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien asistió a la reunión, dijo anteriormente a periodistas que la administración de Trump estaba completamente alineada con los aliados del G7 para contrarrestar la influencia de China en el mercado.

También señaló que el G7 tendrá que recurrir a tácticas «no basadas en el mercado» para contrarrestar la posición de China.

«Necesitamos establecer nuestra propia capacidad para extraer, procesar, refinar y crear los productos que provienen de los elementos de tierras raras», dijo Wright.

