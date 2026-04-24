El G7 subraya su determinación para que Irán no tenga nunca la bomba atómica

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París, 24 abr (EFE).- Los miembros del G7 subrayaron este viernes su determinación para que Irán «no desarrolle ni adquiera nunca armas nucleares» e hicieron un llamamiento para «el respeto íntegro» del Tratado de No Proliferación (TNP), del que ese país es uno de los que lo ha firmado y ratificado.

En una declaración, el grupo de directores sobre la no proliferación de armas nucleares de los siete países más ricos (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Canadá) defienden «el papel esencial» del TNP «para la promoción de la paz y de la seguridad internacionales».

En el contexto de la guerra en Oriente Medio en el que las ambiciones de Irán para dotarse de la bomba atómica aparecen como la principal justificación ofrecida por Estados Unidos e Israel para desencadenar el conflicto, insisten en que cumplir plenamente con las obligaciones del TNP «es esencial para garantizar la confianza internacional en el carácter pacífico de las actividades nucleares».

También hacen un llamamiento para que los países que no se han adherido al tratado, elaborado en 1968 para tratar de reducir el riesgo de que las armas nucleares se propague por el mundo, lo hagan.

Una forma, en definitiva, de conseguir un compromiso jurídico de que ningún otro Estado va a poner en marcha planes para dotarse de armas atómicas, más allá de los que oficialmente ya han conseguido desarrollarlas.

Sobre el caso de Corea del Norte, que sí las tiene, el G7 le exige que las abandone y lo hace amparándose en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, reafirma que Corea del Norte «no puede tener y no tendrá el estatuto de Estado dotado de armas nucleares», de acuerdo con el reconocimiento que contempla el TNP, ni tampoco «ningún estatuto especial de ninguna forma».

Por otro lado, los miembros del G7 -entre los que hay tres dotados del arma nuclear: Estados Unidos, Reino Unido y Francia- dicen estar «preocupados por el importante refuerzo y la modernización de los arsenales nucleares de China y Rusia», teniendo en cuenta el objetivo último de su eliminación en todo el mundo.

El comunicado se publica en vísperas de la conferencia de examen del TNP, que se va a celebrar en la sede de la ONU en Nueva York durante un mes a partir del lunes próximo. EFE

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