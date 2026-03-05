El galardonado proyecto de cine español ‘A veces silencio’ se presenta en el Cartoon Movie

3 minutos

Burdeos, 5 mar (EFE).- La película de animación española ‘A veces silencio’, que ha sido galardonada y seleccionada en múltiples festivales desde su presentación en 2023, muestra su proyecto este jueves en el Cartoon Movie de Burdeos (suroeste), el foro de coproducción de cine animado más grande de Europa.

En ‘A veces silencio’, una chica llamada Silvia nace con la facultad de enmudecer todo lo que toca. Incapaz de tratar su afección, aprende lengua de señas y evita todo contacto con sus alrededores, pero al conocer a Marco, un músico con toda una carrera por delante, su mundo comenzará a tambalearse.

En declaraciones a EFE, el director y guionista de la película, Álvaro Robles, señaló el realismo mágico y las historias clásicas como principales influencias para el proyecto, cuyo significado afirmó que deberá revelarse «como la fotografía de una cámara Polaroid».

«Muchas veces escribes o planteas cosas por instinto y, cuando pasa el tiempo, se revela su significado. He pretendido no intelectualizar demasiado la premisa, pero sí creo que el hecho de querer escribir, querer contar historias y sentir el miedo a no tener esa voz de alguna manera forman parte de esta idea y de este proyecto», reveló Robles.

Galardonada en el Talent Project Market de 2024 en el marco del Berlinale Co-Production Market y seleccionada en festivales como el Ventana Sur de Buenos Aires, el proyecto ha tenido una acogida muy positiva desde su presentación en el foro para jóvenes talentos Cartoon Springboard (2023).

«Me siento muy feliz y muy satisfecho de poder contar la película que llevo queriendo contar desde hace tiempo, eso para mí ya es un privilegio absoluto, pero la verdad es que no esperábamos este camino que está teniendo de reconocimiento y de selección en diversos festivales. La verdad, es una sorpresa», apuntó Robles.

Además, en 2025 el proyecto sumó como director artístico al historietista español José Luís Ágreda, que se desempeñó como tal en ‘Buñuel y el Laberinto de las Tortugas’ (2018) y ‘Robot Dreams’ (2023), dos de los proyectos de animación más laureados de habla hispana en los últimos años.

Con la llegada al Cartoon Movie, ‘A veces silencio’ tendrá la oportunidad de ponerse en contacto con más profesionales del sector provenientes de todo el continente y, posiblemente, dar con nuevos colaboradores o fuentes de financiación alternativas.

«Nosotros venimos aquí, al Cartoon Movie, buscando por un lado cerrar una parte de la coproducción que nos queda, y por otro cerrar acuerdos de agentes de ventas, distribución, etcétera. Si todo sale bien, podríamos empezar a producir la película a finales de este año o comienzos de 2027 y, con un poco de suerte, podríamos verla en algún punto indeterminado de 2029», explicó el director.

En el caso de ‘A veces silencio’, producida por la española Filmakers Monkeys, Robles recuerda que «una productora sola normalmente no tiene músculo suficiente para levantar la financiación completa de una película», por lo que el Cartoon Movie resulta una oportunidad para que, «de alguna manera, se pongan en marcha los mecanismos de financiación» necesarios.

Junto al proyecto de ‘A veces silencio’, el Cartoon Movie ha acogido desde este martes a otros cuatro largometrajes de animación español: ‘Aya en el Desierto’, sobre una niña marfileña que llega a Cádiz en patera; ‘Carmen y la Cuchara de Palo’, que trata la tradición familiar a través de tres generaciones; ‘Piso 13’, que idea una Galicia postapocalíptica, y ‘Tukuy’, que cuenta el viaje de un espíritu nacido de las nubes. EFE

plc/cat/jgb

(foto) (vídeo)