El gas natural sube más del 1 %, hasta los 51,5 euros

1 minuto

Madrid, 13 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 1,24 %, hasta los 51,5 euros por megavatio hora (MWh), en una nueva jornada de repuntes en el precio de la energía, aunque más moderados que en sesiones precedentes.

El precio del gas natural sigue subiendo, en sintonía con el crudo, ante los ataques por parte de Irán a varios petroleros en el estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país.

Asimismo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, aseguró que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza el 1,25 %, hasta los 101,71 euros, y ello a pesar de abrir la sesión levemente a la baja. EFE

