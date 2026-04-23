El gigante de los chips SK hynix reporta un beneficio trimestral récord gracias al auge de la IA

afp_tickers

2 minutos

El gigante surcoreano de los chips SK hynix registró este jueves un beneficio neto trimestral récord gracias al auge de la inteligencia artificial (IA), al margen de las preocupaciones de que la guerra en Oriente Medio pudiera afectar al sector de los semiconductores.

La empresa registró un beneficio neto de 40,3 billones de wones (unos 27.200 millones de dólares) en el primer trimestre, lo que superó las previsiones y representó un aumento de casi el 400% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sus ingresos superaron los 50 billones de wones por primera vez en un trimestre, mientras que el beneficio operativo y el margen operativo alcanzaron máximos históricos de 37,6 billones de wones y el 72%, respectivamente.

SK hynix señaló en un comunicado que «a pesar de que el primer trimestre suele ser una época de desaceleración estacional», la fuerte demanda se mantuvo «gracias a la expansión de las inversiones en infraestructura de IA».

«A medida que la IA evoluciona desde el entrenamiento de modelos grandes hacia la etapa de la IA agentiva, que realiza inferencias en tiempo real de forma repetida en diversos entornos de servicio, se amplían las bases de la demanda de memoria», afirmó la empresa.

Agregó que lanzará nuevos productos para satisfacerla.

El auge de la IA ha impulsado al alza los precios y los envíos de semiconductores de memoria convencionales, al tiempo que la demanda de chips de memoria de alto ancho de banda, utilizados en servidores de esta tecnología, ha crecido exponencialmente.

Las acciones de SK hynix se han disparado alrededor de un 600% durante el último año, lo que ha contribuido a que el índice bursátil de referencia de Seúl, el Kospi, alcance máximos históricos.

sjh/mjw/tc/arm/lb