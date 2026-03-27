El gigante del licor Pernod Ricard negocia una fusión con el fabricante de Jack Daniel’s

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El gigante francés de bebidas alcohólicas Pernod Ricard y Brown-Forman, propietaria de Jack Daniel’s, anunciaron el jueves que están en conversaciones sobre una posible fusión que podría dar lugar a una potencia del sector, en momentos en que el consumo de licor se debilita en todo el mundo.

Pernod señaló que el acuerdo plateado representaría una «fusión entre iguales» y crearía un líder mundial en bebidas alcohólicas basado en sus marcas insignia, que incluyen el vodka Absolut y el whisky Jameson.

Brown-Forman, en respuesta a las recientes especulaciones del mercado, confirmó que se encontraba en negociaciones y afirmó que «explora y evalúa regularmente oportunidades estratégicas».

La empresa francesa de bebidas señaló que la alianza podría generar importantes «sinergias operativas» al combinar las marcas icónicas de Brown-Forman con su propia capacidad de distribución y su presencia en mercados de mayor crecimiento.

Ambos grupos afirmaron que la cartera combinada se beneficiaría de un alcance geográfico equilibrado, respaldado por dos familias de marcas históricas.

Las conversaciones se producen en un momento en que el sector de las bebidas alcohólicas se enfrenta a un entorno global difícil, con una caída del consumo entre los más jóvenes y nuevos aranceles, especialmente en Estados Unidos, que perjudican a los principales productores.

Las empresas afirmaron que no harían más comentarios hasta que se alcance un acuerdo definitivo o se abandonen las negociaciones.

Pernod Ricard está valorada en más de 15.000 millones de euros (13.500 millones de dólares), mientras que Brown-Forman tiene un valor aproximado de 12.000 millones de dólares.

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