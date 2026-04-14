El Global Champions Tour México repartirá 471.000 dólares en su octava edición

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México, 14 abr (EFE).- Francisco Pasquel, director del Longines Global Champions Tour México, anunció este martes que se repartirán hasta 471.000 dólares en el Gran Premio de este circuito que se realizará del 16 al 19 de abril próximos en el Campo Marte de la capital mexicana.

En esta fecha participarán 109 caballos y 57 jinetes de 23 países.

Pasquel anunció los detalles del circuito junto a Jan Tops, fundador y presidente del Global Champions Tour, y el jinete mexicano Nicolás Pizarro.

«Este evento acerca la cultura mexicana a todo mundo. Es un evento único; uno de los más importantes del año para este país sólo comparable con el Gran Premio de Fórmula 1. El monto de premios este año rondará los 471.000 dólares», afirmó el directivo.

«Es un orgullo ver el crecimiento que ha tenido esta fecha que sabemos es una de las mejores del campeonato. Además, estamos muy emocionados porque vamos a tener a Nicolás Pizarro, el mejor jinete latinoamericano de la actualidad, quien llega en muy buen momento y seguro lo podremos ver en esta ocasión en el podio», señaló Pasquel.

Nicolás Pizarro destacó la evolución que ha tenido esta fecha del circuito en la capital mexicana y el espectacular diseño de la pista de competencia.

«Hoy, gracias a este evento nuestra equitación ha crecido, tenemos una gran infraestructura, una pista espectacular diseñada por nuestro compatriota Anderson Lima, que la convierten en una de las más importantes a nivel internacional», dijo Pizarro.

El Longines Global Champions Tour canceló este año su primera fecha que estaba programada para Doha, Catar, del 4 al 7 de marzo pasado, por temas de seguridad, algo que Jan Tops lamentó, pero confió en que el resto del calendario se desarrollará sin más contratiempos.

«Soy positivo y espero que en próximos meses todo el mundo se estabilice. Confiamos en que todo saldrá bien en esta y en nuestra próxima parada en Shangai. Continuamos monitoreando con cuidado todas las situaciones porque nuestra prioridad es la seguridad de todos», explicó Tops. EFE

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