The Swiss voice in the world since 1935

El gobernador de Misuri propone un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Miami (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El gobernador del estado de Misuri (EE.UU.), el republicano Mike Kehoe, convocó la próxima semana una sesión especial del Congreso estatal para diseñar un nuevo mapa electoral que ayudaría a su partido a ganar un escaño más, según medios locales, en las elecciones de 2026.

Misuri sigue así los pasos de Texas, en línea con el plan del presidente Donald Trump para mantener la mayoría republicana en la Cámara Baja de EE.UU. en las elecciones de medio mandato del próximo año.

«Insto a la Asamblea General a tomar medidas sobre la redistribución de distritos del Congreso y la reforma de las peticiones de iniciativa para garantizar que nuestros distritos y la Constitución prioricen verdaderamente los valores de Misuri», declaró en un comunicado el gobernador.

Este estado del medio oeste de Estados Unidos está actualmente representado por seis republicanos y dos demócratas en la Cámara Baja. El rediseño del mapa electoral, que comenzaría a idearse el próximo miércoles, ayudaría a los republicanos a ganar un escaño, según medios locales.

El representante demócrata Emanuel Cleaver, cuyo distrito sería supuestamente el más afectado por la modificación, condenó en un comunicado las intenciones del gobernador, asegurando que son «un ataque inconstitucional» contra la democracia que «silenciará voces y negará la representación».

«Al intentar desmantelar el Quinto Distrito, los legisladores estatales estarían intentando acallar las voces de Misuri a favor de un solo hombre a miles de kilómetros de distancia», agregó en referencia a Trump.

Además del nuevo mapa electoral, el gobernador de Misuri también propuso un plan para debilitar el proceso de iniciativa ciudadana en el estado.

Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a redibujar sus distritos electorales de cara a los comicios de medio mandato del próximo año, en los que se renueva por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con el objetivo de mantener la mayoría republicana en ambos.

Por lo general, estos mapas congresionales se actualizan cada 10 años, siguiendo las cifras del censo que Estados Unidos publica al inicio de cada década.

Texas fue el primero en aprobar, esta semana, un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos, a pesar de un boicot de los legisladores demócratas, que llegaron a abandonar el estado para retrasar su aprobación.

El estado de California, gobernado por el demócrata Gavin Newsom, una de las principales figuras de la oposición a Trump, respondió recientemente con la convocatoria de elecciones en noviembre para intentar aprobar un nuevo mapa del Congreso estatal favorable a su partido.

Según el resideño propuesto, el Partido Demócrata podría obtener cinco escaños más en la Cámara baja estadounidense en 2026. EFE

hbc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR