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El Gobierno alemán apoya toda medida que conduzca a una solución diplomática con Irán

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Berlín, 12 jun (EFE).- El Gobierno alemán subrayó este viernes su apoyo a cualquier medida que conduzca a una solución diplomática a la guerra contra Irán al referirse a la posibilidad de un acuerdo inminente de un acuerdo entre Washington y Teherán antes de la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad francesa de Evián, cerca de Ginebra.

«Tenemos un interés fundamental en un éxito diplomático. De ello depende la estabilidad de la región. De ello depende el desarrollo de la economía mundial y también de nuestra propia economía. Por eso apoyamos todo lo que conduzca a una solución diplomática en la región», declaró en una rueda de prensa ordinaria Sebastian Hille, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

En este sentido, reiteró que dese el punto de vista del Gobierno alemán «alcanzar una rápida solución diplomática es prioritario» y añadió que las condiciones para la misma siguen siendo las mismas y están muy claras.

Se refirió en concreto a los objetivos de que Irán debe dejar de amenazar a Israel y a sus vecinos, de la necesidad de llegar a un acuerdo rápido y claro sobre la libre navegación en el estrecho de Ormuz y de un fin verificable del programa nuclear iraní.

«No puedo sino subrayar que eso sería muy deseable», dijo por su parte la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, al aludir a un posible acuerdo y agregó: «Siempre hemos dicho que sería de gran importancia alcanzar una solución diplomática, pero respetando nuestros intereses fundamentales». EFE

egw/cae/alf

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