El Gobierno británico avisa que no tiene que apoyar cada intervención de EE.UU.

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Londres, 16 mar (EFE).- El Reino Unido no tiene que apoyar siempre cada intervención que decida llevar a cabo Estados Unidos, dijo este lunes el ministro británico de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, después de que Donald Trump advirtiera de que la OTAN afronta un futuro sombrío si los aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz.

«Hay siempre mucha retórica en esta presidencia», señaló McFadden a radio Times al referirse a la advertencia de Trump.

Agregó que detrás de esa retórica hay «una buena y estrecha relación entre el Reino Unido y Estados Unidos. Confío en que continuará. Nos comunicamos constantemente».

Pero eso no quiere decir que «siempre tengamos que apoyar cada intervención y cada acción que Estados Unidos decida emprender», puntualizó.

En una entrevista con el diario Financial Times (FT), Trump señaló que considera «lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí», por considerar que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del golfo Pérsico, a diferencia de Estados Unidos.

«Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN», añadió.

El bloque del estrecho por parte de Irán, en represalia por los ataques de EE.UU. contra su territorio, ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo, que ha superado los 100 dólares el barril.

El barril del crudo brent para entrega en mayo ha comenzado la semana con un alza moderada del 1,40 %, y cotiza hoy por encima de los 104 dólares. EFE

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