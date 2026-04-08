El Gobierno colombiano ordena a Caracol TV proteger a víctimas de presunto acoso sexual

3 minutos

Bogotá, 7 abr (EFE).- El Ministerio de Trabajo de Colombia ordenó este martes al canal Caracol Televisión que proteja a las víctimas de presunto acoso sexual, luego de que el mes pasado dos presentadores de ese medio de comunicación fuesen denunciados por esos hechos.

«No toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral. Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera: deben funcionar y proteger efectivamente a las personas trabajadoras», expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al asegurar que esa cartera detectó riesgos de acoso sexual laboral en Caracol Televisión.

Por esa razón, el Gobierno ordenó al canal «la adopción de acciones urgentes, entre ellas: protección integral de víctimas, denunciantes y testigos; garantías de no revictimización y no represalia, e inicio de investigaciones internas con enfoque de género».

También pidió «medidas de reparación y garantías de no repetición; fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad; investigación sobre la filtración de información; reconstrucción de antecedentes disciplinarios; incorporación del enfoque de género y diversidades, y acciones inmediatas de sensibilización y prevención».

La decisión se produce en medio de una ola de denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación en Colombia, que ha provocado reacciones institucionales y del gremio periodístico, un movimiento conocido como el #MeTooColombiano.

Caracol Televisión anunció el pasado 24 de marzo la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, luego de denuncias en contra de ambos.

Asimismo, la Fiscalía General abrió una «iniciativa investigativa» y habilitó un canal para recibir denuncias, mientras que el Ministerio de Trabajo inició inspecciones en medios para verificar condiciones laborales y prevenir violencias basadas en género.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que seis de cada diez mujeres periodistas han sido víctimas.

En paralelo, la ola de denuncias ha impulsado iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que buscan visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo, y que han motivado a más mujeres a divulgar sus testimonios en distintos ámbitos.

«El miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en ningún lugar de trabajo. Estas medidas buscan garantizar protección efectiva y transformar las condiciones que permiten la repetición de estas conductas», expresó hoy la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz. EFE

jga/joc/sbb