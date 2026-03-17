El Gobierno de Argentina designa nuevo jefe del organismo de la seguridad social

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Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina designó este martes a Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el organismo que gestiona el sistema estatal de jubilaciones en el país suramericano.

Según informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado, Arancibia se enfocará «en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo».

La Anses es una de las mayores cajas del Estado argentino, a cargo del pago de jubilaciones y ayudas sociales a sectores vulnerables y, además, administradora de una cartera de participaciones accionariales del Estado en varias e importantes empresas controladas por capital privado en Argentina.

Arancibia reemplaza al frente de la Anses a Fernando Bearzi, quien renunció a su cargo.

Desde marzo de 2024, Arancibia se desempeñaba dentro de la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones de la Anses, que depende de la Dirección Ejecutiva del organismo.

No se hicieron públicas las razones de la dimisión de Bearzi, pero en las últimas horas sindicatos de trabajadores públicos expresaron su malestar por la decisión del Gobierno de Javier Milei de impulsar retiros voluntarios (jubilaciones anticipadas) en la Anses, ente que ya ha sufrido varios recortes. EFE

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