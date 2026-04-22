El Gobierno de Argentina envía al Parlamento un proyecto de ley de reforma electoral

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Buenos Aires, 22 abr (EFE).- El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, envió este miércoles al Parlamento un proyecto de ley de reforma electoral, que prevé, entre otros cambios, la eliminación de los comicios primarios.

Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, la iniciativa «tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar».

La reforma plantea la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el Ejecutivo de Milei definió como «un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas».

El sistema de elecciones primarias fue implementado por primera vez en Argentina para definir los candidatos para los comicios generales de 2011, a partir de una reforma política aprobada por el Parlamento a finales de 2009, con el objetivo de democratizar la representación política, la transparencia y la equidad electoral.

No obstante, el sistema ha sido cuestionado varias veces, en particular por sus costes y por lo engorroso de la organización de unos comicios donde suelen presentarse muchos candidatos.

En su comunicado de este miércoles, el Gobierno señaló que las primarias presidenciales de 2023 tuvieron un coste de 45.000 millones de pesos (32 millones de dólares) y «no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante».

Según el sistema vigente que Milei pretende anular, para quedar habilitados para competir en las elecciones generales, los candidatos o listas de postulantes deben lograr al menos el 1,5 % de los votos totales en las primarias.

Todos los partidos están obligados a participar de las primarias, aunque no necesariamente deben presentar más de una lista de candidatos para dirimir cuál es la que llevarán a los comicios generales.

«De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos», señaló el Gobierno.

En 2025, el Parlamento, por iniciativa del Ejecutivo de Milei, aprobó un proyecto que suspendió las PASO para los comicios legislativos celebrados el año pasado.

Otros aspectos del proyecto

Adicionalmente, este proyecto enviado al Parlamento eleva los pisos de cantidad de afiliados para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería jurídica de un partido.

A su vez, el proyecto incorpora la afiliación digital, que, según el Ejecutivo de Milei, «moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas».

La iniciativa también propone la eliminación total del régimen de espacios de publicidad para los partidos que deben ser cedidos en forma obligatoria por los medios de comunicación televisivos y radiales durante el período de campaña electoral.

Además, según el Gobierno, la reforma buscará «transparentar» la financiación de los partidos políticos. «Hoy se calcula que solo el 10 % del dinero que financia campañas electorales está registrado, el otro 90 % es ‘plata negra’ que muchas veces viene de actividades ilícitas», afirma el comunicado.

Según el Gobierno, «las democracias modernas ya resolvieron esto», permitiendo «que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable».

«Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo», indica el comunicado.

Además, el proyecto incorpora la denominada «ficha limpia», que impide que las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse a elecciones u ocupar cargos en la Administración pública.

Argentina celebra elecciones de medio término para renovar parcialmente el Parlamento cada dos años y comicios generales para elegir presidente y parlamentarios, cada cuatro años.

En 2027 se deben celebrar elecciones para elegir presidente y vicepresidente y para renovar parcialmente la composición del Senado y de la Cámara de Diputados. EFE

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