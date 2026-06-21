El Gobierno de EEUU anuncia gran despliegue de seguridad por 250 aniversario independencia

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Washington, 21 jun (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunció este domingo que su departamento prepara un gran despliegue de seguridad de cara a las celebraciones el próximo 4 de julio, cuando se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

«Verán un gran despliegue de seguridad. Estaremos seguros. Vamos a celebrar, a disfrutar y a preparar a Estados Unidos para los próximos 250 años», aseguró Mullin en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox.

El responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) garantizó un importante despliegue y explicó que estaban colaborando con otros cuerpos de seguridad, «las policías locales y estatales».

«Aunque tenemos mucho trabajo por delante en el Departamento, contamos con los mejores hombres y mujeres; nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar la protección de nuestra nación», aseguró.

Mullin también tuvo palabras para el presidente estadounidense, Donald Trump, al señalar que «nadie organiza una fiesta como el presidente Trump» y detalló algunos detalles de los festejos previstos para el 4 de julio.

«Veremos el lanzamiento de fuegos artificiales que batirá el récord mundial. Veremos a cada estado representado en el National Mall (en Washington), destacando lo que cada uno aporta y la grandeza que los últimos 250 años han traído a Estados Unidos», dijo.

Aunque el 4 de julio siempre es un día de festejos especiales en Estados Unidos, este año es especial porque se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776.

El 4 de julio de este año coincide en sábado, por lo que se prevé mucha movilidad y participación de ciudadanos. EFE

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