El Gobierno de EEUU autoriza 1.183 millones de dólares para reconstrucción de Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 27 feb (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), autorizó la asignación de unos 1.183 millones de dólares para 176 proyectos de reconstrucción en la isla.

En un comunicado de prensa, González agradeció al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Donald Trump y Kristi Noem, respectivamente, «por autorizar y agilizar la asignación» billonaria en fondos de FEMA «para modernizar la infraestructura crítica de Puerto Rico e impulsar la reconstrucción».

FEMA aprobó exactamente 1.183.611.623,16 dólares para las obras de reconstrucción, según indica la nota de prensa enviada tarde en la noche del jueves.

La gobernadora González explicó que dicho presupuesto será para «proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas».

«Como gobernadora de Puerto Rico, me he centrado en acelerar la reconstrucción de la isla para asegurar que los fondos de recuperación que el presidente puso a disposición durante su primer mandato lleguen a nuestras comunidades», sostuvo.

González detalló que estas asignaciones beneficiarán a 40 de los 78 municipios de Puerto Rico, entre ellos, San Juan, Ponce, Rincón, San Germán, Caguas, Carolina, Mayagüez, Lares, Arecibo, Ciales, Aguada, Utuado, Santa Isabel, Barranquitas, Moca, San Sebastián, San Lorenzo, Coamo, Peñuelas, Jayuya, Isabela, Añasco y Guayanilla.

Asimismo, ayudarán a agencias públicas como la Policía de Puerto Rico, Departamento de Salud, Autoridad de los Puertos, Fomento Industrial, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Universidad de Puerto Rico, además de iglesias, organizaciones privadas, centros de salud, entre otras entidades.

De los 176 proyectos, 119 son de reconstrucción por el huracán María en 2017, 38 por el huracán Fiona en 2022, diez por la tormenta tropical Ernesto en 2024, seis por los terremotos de enero de 2020 y los restantes por tormentas severas, deslizamientos e inundaciones en 2024.

A su vez, los 1.183 millones de dólares, 316 millones son fondos de mitigación de riesgos para 23 proyectos de FAASt, entre ellos, nueve que totalizan 66 millones de dólares en fondos de mitigación de riesgos, doce proyectos para la Autoridad de Energía Eléctrica y dos para el Departamento de Educación. EFE

jm/jgb