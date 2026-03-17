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El Gobierno de El Salvador propone reforma constitucional para permitir penas perpetuas

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San Salvador, 17 mar (EFE).- El Gobierno del presidente Nayib Bukele propuso este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el gobernante partido Nuevos Ideas (NI), una reforma constitucional para que se permitan las penas perpetuas para «homicidas, violadores y terroristas».

La propuesta fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y busca modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que prohíbe «la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento».

La nueva redacción, que podría ser aprobada hoy y posteriormente ratificada, establece que «la pena perpetua solo se impondría a los homicidas, violadores y terroristas», entre los que se incluyen a los pandilleros. EFE

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