El Gobierno de Nicaragua anuncia la excarcelación de 2.000 presos por el Día de la Madre

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San José, 28 abr (EFE).- Las autoridades nicaragüenses anunciaron este martes que el próximo 30 de mayo, cuando en Nicaragua se celebre el Día de la Madre, excarcelarán a 2.000 presos comunes con sentencia firme, para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentará a 4.400 en lo que va de año, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

Los pasados 2 de febrero y 1 de abril, el Gobierno de Nicaragua indultó en cada fecha a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus domicilios.

Las primeras excarcelaciones se otorgaron por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018), y las segundas se dieron por motivo de la Semana Santa.

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, con el argumento de que tras estas decisiones se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 condenados, la mayor cantidad en el último decenio. EFE

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