El Gobierno de Portugal presenta medidas para acelerar los deshaucios y liberar viviendas

2 minutos

Lisboa, 12 mar (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal presentó este jueves una serie de medidas que buscan acelerar los deshaucios y liberar viviendas de herencias indivisas como medida para paliar la crisis habitacional en el país.

Así lo anunció el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras el Consejo de ministros, que aprobó tres iniciativas que ahora serán presentadas al resto de formaciones políticas antes llegar al Parlamento a final de mes, donde deberán recibir la luz verde del hemiciclo.

En concreto se trata de un proyecto de ley que contempla la resolución más rápida de las herencias indivisas, otro que revisa el régimen de arrendamiento y el tercero que crea un fondo de emergencia para la vivienda.

Según Leitão Amaro, Portugal tiene aproximadamente 3,4 millones de inmuebles rústicos que son herencias indivisas y, por tanto, no tienen dueño, lo que no solo supone un detrimento para la situación habitacional, sino que «son un verdadero peligro para los incendios forestales», porque no hay prevención en ellos.

En cuanto a las ciudades, el año pasado había alrededor de 250.000 casas «que están en buenas condiciones pero que no están en venta ni en alquiler», a las que se suman otras 130.000 que necesitan reparaciones, pero que tras ser reparadas, podrían salir al mercado.

Por eso, el Gobierno busca introducir el arbitraje sucesorio (fuera de los tribunales) para resolver los casos de desacuerdo entre los herederos por inmuebles o terrenos.

En cuanto a la medida que acelera los deshaucios en caso de incumplimiento contractual, Leitão Amaro precisó que el proyecto de ley busca «reforzar la autonomía contractual de las partes y la confianza en el contrato y su cumplimiento».

Para eso, se impulsará «la celeridad judicial en caso de incumplimiento», detalló. EFE

lmg/mra