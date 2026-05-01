El Gobierno de RDC agradece a EEUU las sanciones contra el expresidente Joseph Kabila

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Nairobi, 1 may (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) mostró este viernes su agradecimiento a Estados Unidos por las sanciones impuestas el día anterior contra el expresidente Joseph Kabila (2001-2019), quien «brinda apoyo material» a grupos armados que actúan en el este del país.

«(La RDC) expresa su agradecimiento a la administración (de Donald) Trump por esta decisión, que se enmarca en los esfuerzos por el respeto de los compromisos suscritos a través de los Acuerdos de Washington», publicó el Ministerio de Comunicación congoleño en su cuenta de la red social X.

Kinsasa también celebró lo que considera una continuación de las sanciones impuestas el pasado 2 de marzo contra las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) y algunos de sus oficiales superiores, en el marco de su apoyo al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate al Ejército congoleño en el este del país.

«La agresión llevada a cabo por las FDR y sus auxiliares del M23, en complicidad con el señor Joseph Kabila, continúa provocando pérdidas de vidas humanas, desplazamientos forzados de poblaciones, destrucciones considerables, graves violaciones de los derechos humanos, así como una crisis humanitaria persistente en el este del país», añadió el Gobierno congoleño.

Asimismo, describió estas sanciones como «otro acto importante a favor de la lucha contra la impunidad, el respeto a la soberanía y la rendición de cuentas», al restringir las capacidades de movilización financiera, la circulación de activos y el apoyo logístico a los actores implicados en el conflicto.

Kabila, de 54 años, fue juzgado ‘in absentia’ y condenado a muerte por traición en septiembre de 2025 por el Tribunal Superior Militar de la RDC, por apoyar al M23, y se le impuso el pago de 33.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios: 29.000 millones para el Estado congoleño y 2.000 millones para cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país, afectadas por la ofensiva rebelde.

Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, Kabila permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica.

En abril de 2025, anunció su regreso a la RDC para «contribuir a una solución» a la crisis en el este y en mayo viajó a Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, bajo control del M23 desde el pasado enero.

Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reactivaron el año pasado con la firma en Washington, el 27 de junio, de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, y con la declaración rubricada el 19 de julio en Doha entre el Gobierno y el M23, pero la violencia continúa.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por los rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

pmc/ah