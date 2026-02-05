El gobierno de Trump investiga a Nike por presunta discriminación contra personas blancas

afp_tickers

2 minutos

El gobierno de Donald Trump solicitó el miércoles a un tribunal estadounidense que obligue a Nike a cumplir con una citación judicial en el marco de las acusaciones de que las prácticas laborales de la empresa discriminan a las personas blancas.

Nike «no proporcionó de forma completa la información solicitada», dijo la comisión estadounidense de igualdad de oportunidades laborales (EEOC, por sus siglas en inglés), en un documento en el que pidió a un tribunal en el estado de Misuri que haga cumplir la citación.

La demanda cita las acusaciones formuladas en 2024 por la comisionada de la EEOC Andrea Lucas.

Según esos señalamientos, Nike podría haber violado la ley «al incurrir en un patrón o práctica de trato discriminatorio contra empleados, solicitantes y participantes en programas de capacitación blancos», y al fijar como objetivo que el 30% del personal de Nike en puestos directivos estuviera compuesto por minorías raciales y étnicas.

Trump llevó a Lucas a la presidencia de la EEOC en noviembre tras haberla designado comisionada durante su primer mandato en 2020. Lucas ha sido una crítica acérrima de los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión.

Nike consideró la acción de EEOC como una «una escalada sorprendente e inusual», y aseguró haber mantenido una colaboración «amplia y de buena fe» en la investigación.

«Estamos comprometidos con prácticas laborales justas y legales y cumplimos todas las leyes aplicables, incluidas las que prohíben la discriminación», afirmó Nike en un correo electrónico a la AFP en el que aseguró que responderá a la petición.

Nike se ha posicionado en algunas ocasiones sobre temas sociales y políticas. Lanzó grandes campañas publicitarias con el exjugador de la NFL Colin Kaepernick, quien protestó contra la discriminación racial en la actuación policial.

Una campaña de 2018 con Kaepernick recibió elogios entusiastas de activistas del movimiento Black Lives Matter, pero fue criticada por Trump y otras figuras conservadoras.

jmb/sla/lov/ad