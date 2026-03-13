El Gobierno de Venezuela conversa con Alemania sobre cooperación en el sector energético

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Caracas, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela conversó con Alemania sobre oportunidades de cooperación en áreas como energía, cultura y turismo, informó este viernes el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

En una publicación en X, Blanco indicó que se reunió con el embajador de Alemania en Venezuela, Volker Pellet, quien expresó «interés en las Zonas Económicas Especiales como eje estratégico para el desarrollo y la diversificación productiva» del país suramericano.

El viceministro, quien no dio más detalles sobre este encuentro, se ha reunido en la última semana con el representante en Venezuela de España, Polonia, Países Bajos y otros países.

Venezuela dijo que apuesta por una cooperación con España y Países Bajos, luego de que Blanco se reuniera con el embajador español en Caracas, Álvaro Albacete, y la encargada de negocios de Países Bajos, Carmen Gonsalves, aunque no dio más detalles sobre los encuentros.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para «garantizar el suministro de gas» con la empresa española Repsol y con la italiana Eni.

De igual forma lo hizo el pasado 5 de marzo con la británica Shell en materia de petróleo y gas, durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, quien visitó Caracas.

Estas firmas se concretaron luego de que en enero pasado, semanas después del ataque estadounidense en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el Parlamento aprobara por unanimidad una reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez para incentivar la inversión extranjera. EFE

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