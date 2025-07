El gobierno dice que si no se aprueba un contrato del litio «pierden los bolivianos»

La Paz, 4 jul (EFE).- El Gobierno boliviano afirmó este viernes que si el Legislativo de Bolivia no aprueba un contrato con la empresa china CBC para la explotación del litio, actualmente paralizado en su tranitación, «pierden los bolivianos» y no el Ejecutivo.

«Si no se aprueba este contrato, ¿quién pierde la inversión, las fuentes de trabajo, la tecnología, participar el mercado internacional? Perdemos los bolivianos (…) no perdemos nosotros, no yo como ministro, al final perdemos todos los bolivianos», dijo ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, en una conferencia de prensa.

El Parlamento está inmerso en una polémica por la aprobación de ese contrato, en medio de denuncias de supuestas irregularidades por parte de la oposición y del sector oficialista leal al expresidente Evo Morales, por lo que la sesión de análisis fue pospuesta la madrugada de este viernes sin fecha ni hora, tras peleas entre algunos asambleístas.

El ministro explicó que en la víspera asistió a la sesión legislativa «para aclarar algunas dudas» que tuvieran los asambleístas, pero denunció que recibió «ataques» durante «14 horas».

Recordó que el proceso de convocatoria, firmas de convenios y contratos con empresas extranjeras comenzó en 2021, por lo que «hasta donde correspondía» al Órgano Ejecutivo «ya está hecho» y ahora es responsabilidad del Legislativo su tratamiento y aprobación.

«Si no lo hacen, si no se aprueba, ya no es responsabilidad de nosotros, ya es responsabilidad de la Asamblea y el día de mañana el pueblo los juzgará», señaló.

Gallardo también aseguró que la explotación del litio traerá al país «múltiples beneficios» como una inversión millonaria, la generación de empleos, recursos y tecnología, entre otros.

El ministro sostuvo que si bien al Gobierno le quedan cuatro meses de gestión, «no por eso vamos a quitar la responsabilidad de continuar generando políticas sectoriales en la parte energética, en la parte de hidrocarburos porque es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad».

Asimismo, advirtió de que si el Parlamento no aprueba contratos con firmas extranjeras, «las inversiones que tienen que realizarse en Bolivia las pueden realizar en otro país, se pueden ir».

El Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.

En 2024 se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación, aunque en febrero se suspendió su tramitación para divulgar el contenido de los documentos, ante reclamos surgidos en la región andina de Potosí, donde está uno de los yacimientos.

El Gobierno asegura que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.

La mayor parte de estas reservas están en el salar de Uyuni, en Potosí, que tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados.

Luis Arce, que concluye su gestión a principios de noviembre, presentó la industrialización del litio como una de las principales apuestas de su Administración.

Cinco organizaciones civiles advirtieron el miércoles de que el Ejecutivo «pretende forzar» la aprobación de los contratos del litio y consideraron que esta decisión no corresponde porque quedan cuatro meses para que termine su gestión. EFE

