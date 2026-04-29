El Gobierno francés pide a TotalEnergies que mantenga el tope al precio de los carburantes

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París, 29 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, pidió a la petrolera TotalEnergies, que ha obtenido beneficios récord en el primer trimestre, que mantenga los topes en los precios de venta en sus gasolineras en Francia.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bregeon insistió en que «nadie debe aprovecharse de esta crisis y no se debe obtener ningún beneficio extraordinario, en particular en Francia», cuando se le preguntó por la posibilidad de aplicar un impuesto, como algunos piden ante las cifras de TotalEnergies.

A partir de ahí, señaló que el Ejecutivo no descarta ninguna opción, y se refirió a la propuesta de cinco países europeos (Alemania, España, Italia, Austria y Portugal) a la Comisión Europea, de aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, pero también a un presupuesto nacional.

«Estamos abiertos a las iniciativas europeas, porque consideramos que es la escala adecuada», comentó antes de puntualizar que primero hay que ver dónde están consiguiendo esos beneficios las empresas, si es en Francia o en el extranjero, porque en este último caso «las cosas son más complicadas».

TotalEnergies anunció este miércoles que en el primer trimestre consiguió 5.810 millones de dólares de beneficios, un incremento del 51 % respecto al mismo periodo de 2025 que se explica por el tirón del petróleo y del gas a causa del conflicto en Oriente Medio.

El gigante petrolero francés aplica en sus gasolineras en Francia un tope de 1,99 euros en el precio de venta de la gasolina y de 2,25 para el diésel como una forma de gesto comercial pero también para calmar el debate político en el que se reclama que se le imponga una tasa excepcional.

La portavoz, que es también la titular de Energía, quiso insistir en que su Gobierno no va a contribuir a ninguna campaña contra TotalEnergies, que es «una gran compañía energética» y que «ha sido una baza desde el comienzo de esta crisis» para Francia, «sobre todo para paliar eventuales dificultades» de aprovisionamiento.

Precisamente, sobre esa cuestión, Bregeon aseguró que «no hay ningún riesgo de desabastecimiento» y que de entrada «el aprovisionamiento está asegurado para el mes de mayo».

Para ilustrarlo, explicó que el 4 % de las gasolineras del país tienen agotado alguno de los combustibles que ofrecen, lo que representa un porcentaje similar al que se daba antes del inicio de la crisis: «No hay que ser alarmistas».

Sobre todo, la responsable de Energía recordó que Francia dispone de reservas estratégicas que representan 90 días de consumo y que por ahora sólo ha utilizado un 2 % en el marco de la decisión colectiva que tomó a comienzos de marzo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para sacar al mercado 400 millones de barriles ante el choque por el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, Bregeon contó que durante el Consejo de Ministros el presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido a su Gobierno que trabaje en «nuevas respuestas» para paliar los efectos de la escalada de carburantes para los sectores más afectados.

El Ejecutivo adoptó un programa de ayudas muy selectivo, primero para el mes de abril y luego para el mes de mayo, dotados respectivamente con 150 y 180 millones de euros y dirigidos a sectores como los agricultores, los pescadores o los transportistas. EFE

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