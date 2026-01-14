El gobierno francés supera dos mociones de censura sobre el acuerdo UE-Mercosur

El gobierno francés superó este miércoles dos mociones de censura presentadas por la izquierda radical y la ultraderecha en relación con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, pese a que Francia se opuso a su firma.

El sábado, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debe firmar con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay este tratado comercial que crearía la zona de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de consumidores.

Pero los agricultores franceses, apoyados por toda la clase política de Francia, se oponen con fuerza, al temer el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de autos y maquinaria europeos.

Aunque los autores de las dos mociones las presentaron como una forma de apoyar a los agricultores, estas obtuvieron 256 y 142 votos favorables, cuando se necesitaban al menos 288 para tumbar el gobierno del primer ministro centroderechista Sébastien Lecornu.

Los partidos que apoyan la censura estimaron además que el gobierno no hizo lo suficiente para oponerse al tratado comercial, ya que podría haberlo llevado su adopción ante la justicia europea o amenazado con reducir su contribución al presupuesto de la UE.

«Durante años, ustedes no sólo no se han opuesto a este acuerdo, sino que lo han apoyado», aseguró la líder de izquierda radical, Mathilde Panot. La diputada ultraderechista, Hélène Laporte, subrayó las «declaraciones contradictorias» del presidente Emmanuel Macron, sobre el mismo.

Lecornu rechazó las críticas y acusó tanto a la extrema derecha como a la izquierda radical de alimentar la «división», cuando todos los partidos deberían remar juntos para conseguir que el Parlamento Europeo se oponga al acuerdo comercial.

El líder del partido conservador Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, había justificado su falta de apoyo a la censura en que la moción «no aporta nada» y en que «todo se jugará ahora en el Parlamento Europeo», que aún debe pronunciarse.

La oposición socialista, que tampoco apoyo la censura del gobierno, le urgió a llevar el tratado comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las mociones llegan en un momento de debilidad para el gobierno. El primer ministro busca aprobar los presupuestos de 2026 y desactivar las protestas agrícolas.

Tras prometer el martes una «ley de emergencia agrícola» y otras medidas, los agricultores de la FNSEA, primer sindicato agrícola, retiraron sus tractores de la Asamblea Nacional (cámara baja), aunque siguen habiendo protestas en otros puntos del país.

El partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) también había justificado la presentación de su moción de censura en la «humillación» que, a su juicio, Francia vivió con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que Macron fue «incapaz de condenar».

La Asamblea Nacional celebrará un debate sobre Venezuela el 19 de enero.

