El gobierno laborista recibe una advertencia en elección parcial en Mánchester

El gobierno laborista británico salió debilitado el viernes con su derrota en la elección para un escaño de Mánchester en el Parlamento, que ganó el también izquierdista Partido Verde.

La circunscripción de Gorton y Denton, al sur de la región de Mánchester, un bastión de izquierdas dominado históricamente por los laboristas, vio como el partido del primer ministro, Keir Starmer, terminó en tercera posición.

La candidata del Partido Verde, Hannah Spencer, fontanera de 34 años, quedó en primer lugar con el 41% de los votos, por delante del partido de extrema derecha Reform UK (29%), de laboristas (25%) y conservadores (2%).

Este varapalo para Starmer llega poco más de dos semanas después de que descartara dimitir por un escándalo vinculado al caso Epstein.

El dirigente laborista se encuentra bajo presión por haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson pese a conocer sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, aunque luego le hizo dejar su cargo.

– Caso Epstein –

Las voces pidiendo su dimisión surgieron dentro de su propio partido, incluido el líder laborista escocés Anas Sarwar.

Ante la presión dentro y fuera de su propia formación, Starmer no dio un paso atrás.

«Nunca me apartaré del mandato que se me dio para cambiar este país», señaló.

El nombramiento de Mandelson es la última de una serie de crisis que han golpeado al gobierno laborista, entre críticas a su programa económico y social.

Muchos ciudadanos y votantes del Partido Laborista se quejan en las encuestas del aumento de coste de la vida y que no mejoren los servicios públicos.

Esta tormenta llega menos de dos años después de que Starmer llegara al poder y cuando se acercan las elecciones locales de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista tenga malos resultados.

Según un sondeo publicado en febrero por el instituto de investigación Yougov sobre las actuales intenciones de voto en Reino Unido, el partido de extrema derecha Reform UK se impondría con un 24% de los votos.

Después estarían los conservadores y los laboristas, con un 18% aproximadamente cada uno, con una leve ventaja sobre el Partido Verde (17%) y los Liberal Demócratas (14%).

Estas encuestas parecen poner en peligro el tradicional binomio entre laboristas, que gobiernan desde julio de 2024, y conservadores, que habían estado en el poder durante los catorce años precedentes.

La votación en la circunscripción de Mánchester se produjo porque un parlamentario, el laborista Andrew Gwynne, renunció a su escaño en el Parlamento británico antes de completar su mandato.

La presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, consideró el viernes «claramente decepcionante» el resultado de la votación.

– Segundo revés electoral –

Este revés es el segundo que recibe el Partido Laborista en una elección parcial, de las dos organizadas, desde su regreso al poder.

La anterior, en mayo de 2025, fue ganada por el partido de extrema derecha Reform UK.

«Cuando fui elegido líder de los Verdes, dije que estábamos aquí para reemplazar al Partido Laborista y lo decía en serio. La gente sabe ahora que votarnos es la mejor manera de derrotar a Reform UK», celebró el líder del Green Party, Zack Polanski, cuya formación está en pleno ascenso desde que asumió la dirección en septiembre de 2025.

Su programa, muy marcado a la izquierda, propone aumentar los impuestos a los más ricos y una postura abiertamente propalestina, lo que ha seducido en una circunscripción históricamente laborista y donde más de una cuarta parte de la población es musulmana.

La victoria de los Verdes también alimentará las críticas de quienes, dentro del laborismo consideran que el partido ha abandonado su ala izquierda y ha intentado luchar con Reform UK, endureciendo su política migratoria.

«Starmer tendrá que librar una guerra más decidida en dos frentes», señaló a la AFP Louise Thompson, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Mánchester, aunque estima que este resultado es fruto de un «voto contra Reform UK» más que una adhesión al programa del Partido Verde.

