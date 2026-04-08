El Gobierno palestino celebra la tregua con Irán y pide cesar también ataques a palestinos

2 minutos

Jerusalén, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) celebró este miércoles en un comunicado el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, y apeló a que el acuerdo incluya cesar también la violencia de Israel contra la población palestina.

«El Ministerio destacó el impacto de esta guerra en la seguridad y la paz en la región de Oriente Medio y la explotación de este conflicto por parte de Israel, como potencia ocupante, para intensificar sus crímenes contra el pueblo palestino y sus derechos, así como contra los lugares sagrados islámicos y cristianos», aseveró el ministerio en la red social X.

Durante la guerra se ha producido una dura ola de violencia a manos de colonos israelíes en Cisjordania, que han matado a siete palestinos desde su inicio el 28 de febrero, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los muertos ascienden a al menos 23 si se tienen en cuenta los ataques del Ejército y la Policía de Israel en este territorio palestino ocupado, entre ellos cuatro miembros de una familia (dos de ellos niños) durante una redada en Tamún (norte de Cisjordania). El recuento no incluye los datos de la última semana.

«El Ministerio instó a que el alto el fuego abarcara el territorio palestino ocupado, incluida la Franja de Gaza, y a que cesaran los crímenes y ataques perpetrados por las fuerzas de ocupación israelíes y el terrorismo de los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén», continúa el comunicado.

Además, la Policía israelí ha mantenido prácticamente cerrada la Ciudad Vieja de Jerusalén, en el lado palestino de la ciudad, impidiendo a sus residentes abrir sus negocios e impidiendo el acceso a musulmanes a la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán por las presuntas medidas de seguridad de la guerra. Sin embargo, si ha permitido la celebración con asistencia limitada de eventos de Semana Santa y la Pascua judía.

La guerra que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Irán también se ha saldado por el momento con cuatro víctimas palestinas, todas ellas mujeres que perdieron la vida cuando un proyectil iraní impactó junto al salón de belleza en el que se encontraban en Beit Awwa (sur de Cisjordania). EFE

pbj/ah