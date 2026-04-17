El Gobierno paraguayo pagará 150 millones de dólares como parte de deuda con contratistas

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Asunción, 17 abr (EFE).- El Gobierno de Paraguay anunció este viernes que pagará unos 150 millones de dólares entre abril y mayo a empresas de infraestructura para reducir atrasos, en medio de deudas millonarias del Estado que también afectan a proveedores del sistema de salud.

El Gobierno de Peña puso en marcha a mediados de marzo pasado un plan de «economía de guerra» en materia fiscal ante una disminución de la recaudación y de los ingresos provenientes de las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá a raíz de la depreciación del dólar.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, aseguró en una conferencia de prensa que están en «condiciones de comprometer» ese desembolso, respaldado por un aumento del 10,6 % de los ingresos tributarios en marzo y el «resultado positivo» previsto para abril y mayo.

Además de estas obligaciones con los contratistas de infraestructura, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene una deuda por más de 1.030 millones de dólares con proveedores de medicamentos, insumos y servicios, explicó el jefe del Gabinete de Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

El anuncio de Lovera tuvo lugar después de una reunión entre los representantes del Ejecutivo con delegados de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).

Lovera explicó que los recursos se destinarán a proveedores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular, Claudia Centurión, afirmó que esperan que para «finales de mayo estará saldada el 85 % de la deuda de 2025» con las constructoras.

Centurión reconoció que las obras de infraestructura «han avanzado a un ritmo más lento» debido a la falta de pago, y confió en que los contratistas retomen «rápidamente» sus cronogramas de ejecución de obra.

Según el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, la deuda del MOPC con ese gremio suma 210 millones de dólares en capital y a 100 millones de dólares en intereses acumulados hace dos años.

La portavoz de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, dijo este viernes a la radio ABC Cardinal que el Gobierno se ha comprometido a pagar entre abril y mayo unos 180 millones de la duda con ese sector. EFE

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