El Gobierno suizo reclama el pago de servicios consulares a participantes de la Flotilla

1 minuto

Ginebra, 26 nov (EFE).- Diecinueve participantes suizos en la Flotilla Global Sumud, que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza a principios de octubre, han recibido una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país que les reclama el reembolso de prestaciones en concepto de protección consular y gastos de emergencia, informa este miércoles la televisión nacional RTS.

Las facturas oscilan entre los 300 y los 1.047 francos (320-1.120 euros), en función de factores como el tipo de intervención ante las autoridades israelíes, la duración de las visitas en prisión cuando fueron detenidos o el nivel de asistencia durante el regreso.

Además de los 19 suizos de la Flotilla Global Sumud, que partió desde Barcelona y otros puertos mediterráneos a finales de agosto y fue interceptada por Israel a principios de octubre, la reclamación ha incluido a un ciudadano helvético de la Flotilla Thousand Madleens to Gaza, que zarpó a finales de septiembre.

Los afectados, que denunciaron maltrato durante su detención en Israel y en algunos casos el abandono de la diplomacia suiza, anunciaron que presentarán un recurso, frente a una reclamación oficial que les da 30 días para efectuar el pago solicitado. EFE

abc/lar