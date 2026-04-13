El Gobierno taiwanés debe liderar diálogo con China sobre comercio y turismo, según Taipéi

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Taipéi, 13 abr (EFE).- El Gobierno taiwanés debe encabezar cualquier diálogo con China sobre la flexibilización de los controles en comercio y turismo, afirmó este lunes un alto funcionario de seguridad taiwanés, tras el anuncio por parte de Pekín de un nuevo paquete de medidas dirigidas a la isla.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el director de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, aseguró que el citado paquete debe coordinarse con el Ejecutivo central de la isla y no canalizarse mediante «intercambios privados» entre las partes.

El funcionario subrayó que Pekín suele anunciar este tipo de iniciativas en cada ciclo electoral en Taiwán, que celebrará elecciones locales en noviembre, y recordó que acciones como la reactivación del turismo o la compra de productos agrícolas y pesqueros han sido utilizadas en el pasado como «herramientas de interferencia» por parte del Gobierno chino.

El plan contempla una decena de iniciativas orientadas a ampliar los intercambios económicos, sociales y culturales entre ambos lados del estrecho y fue anunciado tras el encuentro celebrado el viernes pasado en Pekín entre Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista chino (PCCh), y Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición de Taiwán.

Entre las propuestas destacan la reactivación de los vuelos directos regulares, con la inclusión de nuevas ciudades del interior chino, y la promoción de la entrada de productos agrícolas y pesqueros taiwaneses en el mercado continental.

El KMT calificó este paquete de medidas como un «regalo» que demuestra la «buena voluntad» de Pekín, e instó a las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) a no obstaculizar su puesta en marcha.

El Gobierno chino se niega a entablar diálogo con el Ejecutivo taiwanés, liderado desde 2016 por el PDP, cuyos representantes son tachados de «separatistas» por Pekín. EFE

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