El Gobierno ultraderechista chileno da marcha atrás y protege a la «ranita de Darwin»
Santiago de Chile, 19 mar (EFE).- El gobierno ultraderechista chileno ha dado este jueves marcha atrás y ha restituido el decreto que había emitido la Administración anterior para proteger a la «ranita de Darwin», un pequeño anfibio en peligro de extinción y que es unos de los símbolos de la diversidad nativa de Chile, junto al Huemul y el pingüino de Humboldt.
El decreto para su protección era uno de los 43 decretos medioambientales que el gobierno que el presidente, el ultraliberal José Antonio Kast, retiró esta semana y que según los expertos suponen un riesgo para la protección de la naturaleza en Chile.
«Este jueves, la Contraloría General de la República informó que tomó razón del decreto n° 38 que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin (Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum) -tras su reingreso por parte del Ministerio del Medio Ambiente al organismo contralor- el que busca proteger estas especies nativas de Chile que se encuentran altamente amenazadas», explica el propio ministerio de Medioambiente en un comunicado.
“Luego de una exhaustiva revisión de este instrumento reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin, instrumento que ya tiene toma de razón por este organismo. Esta es una medida clave para proteger estas especies únicas de la biodiversidad chilena, pero que están «en estado de peligro» y «en peligro crítico», respectivamente, por la pérdida de su hábitat, y por los impactos del cambio climático”, ha agregado la ministra, Francisca Toledo.
En la misma línea, la nota revela que «el Ministerio del Medio Ambiente está en proceso de revisión de los decretos que fueron retirados de Contraloría, debido a la complejidad de cada uno no existe un tiempo determinado para su reingreso a este organismo.
El Plan RECOGE pretende proteger y recuperar las poblaciones de ranita de Darwin, especies únicas de la biodiversidad chilena, altamente amenazadas por la pérdida de hábitat, enfermedades y cambio climático.
El nuevo presidente de Chile se ha destacado en los años precedentes como una de las voces políticas sudamericanas que niegan el cambio climático y sus negativos efectos. EFE
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