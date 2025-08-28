El goleador Rose, la novedad en la convocatoria de Christiansen para las eliminatorias
Ciudad de Panamá, 28 ago (EFE).- El delantero del Plaza Amador, Everardo Rose, es la principal novedad en la convocatoria de Thomas Christiansen para los dos primeros partidos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026, frente a Surinam y Guatemala.
Rose, goleador del club capitalino en la liga local y en la Copa Centroamericana, es uno de los dos jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llamados por el seleccionador, quien no acostumbra a hacer estos llamados. El otro es el lateral Eric Davis, habitual en las listas de Christiansen y también integrante del Plaza Amador.
En la nómina de 24 jugadores también destacan los regresos de Édgar Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, ausentes en la Copa Oro por lesión y piezas clave en el mediocampo panameño.
La Federación Panameña de Fútbol informó en un comunicado que los futbolistas que militan en el extranjero se unirán a la concentración el fin de semana, una vez concluyan sus compromisos con sus clubes, antes del inicio de la fecha FIFA.
El equipo comenzará su preparación el domingo para visitar a Surinam el 4 de septiembre y recibir a Guatemala el día 8.
Los canaleros viajarán en vuelo chárter a Paramaribo el 2 de septiembre, adelantó la Fepafut.
– Lista de convocados:
. Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, KSA), Luis Mejía (Nacional, URU) y César Samudio (CD Marathon, HON).
. Defensas: José Córdoba (Norwich City, ENG), Andrés Andrade (ASK Linz ,AUT), César Blackman (Slovan Bratislava, SVK), Edgardo Fariña (FK Khimki, RUS), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, CRC), Carlos Harvey (Minnesota United, USA), Amir Murillo Olympique Marsella, FRA), Eric Davis (CD Plaza Amador, PAN)y Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN).
. Centrocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC, USA), César Yanis (Cobresal, CHI), Edward Cedeño (UD Las Palmas, ESP), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (FC Juárez, MEX), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC, MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas, MEX), Ismael Díaz (Club León, MEX). Everardo Rose (CD Plaza Amador, PAN).
. Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU) y Tomás Rodríguez (Monagas SC, VEN). EFE
rao/gf/gbf