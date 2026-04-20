El Guadalajara de Milito impone su ley en México

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México, 19 abr (EFE).- Guadalajara, dirigido por el entrenador argentino Gabriel Milito, consolidó su liderato en el torneo Clausura mexicano al vapulear al Puebla en la decimoquinta jornada, que concluyó este domingo.

Un doblete de Bryan González y sendos goles de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos llevaron el sábado al líder a 34 puntos de 45 posibles.

A 3 puntos marcha Pachuca, que derrotó por 1-3 a Monterrey.

El argentino Lucas Ocampos convirtió un penalti en el minuto 21, después de lo cual los Tuzos fueron mejores y lo confirmaron con goles del brasileño Kenedy, de Alan Bautista y del ecuatoriano Enner Valencia.

La jornada empezó el viernes, con el triunfo de Pumas por 0-2 sobre San Luis. Los locales ascendieron al tercer puesto con 30 puntos, 2 más que Cruz Azul.

Tijuana empató 1-1 con Cruz Azul, que sigue en barrena.

Toluca es quinto con 27 puntos, 5 más que América, que le venció por 2-1 con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez.

Atlas derrotó por 0-1 a Santos Laguna y se metió en zona de clasificación a la liguilla final al subir al séptimo puesto con 22 unidades, los mismos que León, octavo.

Aunque no anotaron en la fecha 15, Armando González, de Guadalajara, y el italiano Joao Pedro, de San Luis, lideran la clasificación con 12 tantos.

La decimosexta y penúltima jornada del torneo Clausura jugará entre el martes y el miércoles.

21.04: Querétaro-Cruz Azul, Pumas.Juárez, Monterrey-Puebla y León-América.

22.04: Atlas-Tigres, San Luis-Santos Laguna, Mazatlán-Toluca, Necaxa-Guadalajara y Tijuana-Pachuca. EFE

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