El Guadalajara de Milito vence al Juárez con gol de último instante y salta al liderato

Ciudad Juárez (México), 13 ene (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron por 0-1 al Juárez FC este martes con un gol de último minuto y saltaron al liderato del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Yael Padilla aprovechó un despiste de la defensa, aceptó un servicio de Ricardo Marín, entró al área y de pierna zurda envió el balón a la red para resolver un partido parejo correspondiente a la segunda fecha.

Los dos equipos dejaron ir oportunidades de tomar ventaja en la primera mitad, en la que se neutralizaron.

En la segunda parte volvieron a salir en busca de goles y fueron las Chivas las que en el 58 dejaron ir una buena jugada ofensiva, cuando el portero Sebastián Jurado despejó un remate de Bryan González.

El portugués Ricardinho rozó la posibilidad del gol de Juárez en el 77, pero su cabezazo salió desviado.

Cuando parecía que el empate era cuestión de tiempo, Padilla convirtió y le dio a las Chivas su segunda victoria en dos salidas para auparlo al liderato.

Un par de horas antes, el venezolano Salomón Rondón convirtió su primer gol del año para darle a los Tuzos de Pachuca una victoria por 2-1 sobre el León.

El marroquí Oussama Idrissi y el ‘Rey’ Salomón anotaron por los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari, en tanto el argentino Rogelio Funes Mori descontó por el León.

En los otros duelos de este martes, el Monterrey superó por 2-0 al Necaxa y Puebla, por 2-1 al Mazatlán.

Los Rayados del entrenador español Domenec Torrent derrotaron por 2-0 al Necaxa y con goles del argentino Germán Berterame y el mexicano Iker Fimbres.

Antes, el colombiano Édgar Guerra convirtió un gol para decidir la victoria del Puebla sobre el Mazatlán.

La jornada concluye este miércoles con los partidos en que Cruz Azul recibirá al Atlas, Querétaro al Tijuana, América al San Luis, Tigres UANL a los Pumas UNAM y Toluca al Santos Laguna. EFE

