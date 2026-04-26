El Guadalajara del argentino Milito empata con Tijuana y cede el liderato a Pumas

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Guadalajara (México), 25 abr (EFE).- El Guadalajara que entrena el argentino Gabriel Milito empató este sábado sin goles ante el Tijuana, un marcador con el que cedió el liderato a Pumas UNAM en la decimoséptima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El Guadalajara, que llegó a la última fecha como líder, se enredó con la presión que le generó el triunfo que más temprano obtuvieron los Pumas UNAM del costarricense Keylor Navas 0-2 sobre Pachuca, lo que obligaba al equipo de Milito a ganar para recuperar la cima.

Las Chivas concluyeron la fase regular con 36 puntos, en segundo lugar; Tijuana, que dirige el uruguayo Sebastián Abreu, llegó a 23 unidades en la octava posición, límite para clasificar a cuartos de final.

El local dominó en el primer tiempo, tuvo llegada, pero ni Armando González, ni Roberto Alvarado, ni Richard Ledezma tuvieron la calma para definir.

En el segundo lapso se repitió la trama. Las Chivas encima, con balones al área para González y Alvarado, que no tuvieron contundencia.

En otro partido, el campeón Toluca goleó por 4-1 al León.

El Toluca llegó a 30 puntos y se ubicó en el cuarto lugar, dentro de los ocho que avanzan a la fase final; el León se quedó con 22 unidades en el décimo escalón, por lo que está eliminado.

Los tantos de los ‘Diablos’ fueron de Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz y del argentino Nicolás Castro; por León anotó el colombiano Diver Cambindo.

Los ‘Diablos Rojos’ se pusieron arriba en el marcador al minuto cinco gracias a un potente disparo de zurda al ángulo superior izquierdo de la portería que realizó Sebastián Córdova.

A pesar de ser dominado, el León igualó por conducto de Diver Cambindo en tiempo agregado, en una jugada dentro del área en la que el colombiano se quitó a un defensa y remató de volea a gol.

En el segundo tiempo el local celebró el 2-1 al 59. Jesús Gallardo centró desde la izquierda un balón que casi sin ángulo remató de cabeza Fernando Arce a la red.

Al minuto 64 fue expulsado Antonio Briseño, del Toluca.

Con el León volcado en busca del empate, el Toluca encontró el 3-1 en un contragolpe que resolvió Jorge Díaz al 72, un golpe devastador para el visitante, que recibió el 4-1 al 76 vía un disparo de Jorge Díaz.

Más temprano los Tigres UANL golearon 5-1 al Mazatlán.

Cerrará la actividad sabatina el duelo entre el América y el Atlas y el choque en el que San Luis visitará al Juárez FC.

La decimoséptima jornada comenzó el viernes con triunfo del Querétaro 1-2 sobre Puebla y terminará el domingo con la visita de Monterrey a Santos Laguna y el juego Cruz Azul-Necaxa. EFE

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