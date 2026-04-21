El guión original de Annie Hall y otros objetos de Diane Keaton saldrán a subasta

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Redacción Internacional, 21 abr (EFE).- La casa de subastas Bonhams pondrá a la venta una selección de objetos personales de la actriz estadounidense Diane Keaton, entre los que destaca el guion original de la película Annie Hall, y otras de sus pertenencias, a lo largo de cuatro subastas que se celebrarán en Nueva York y en línea.

La principal subasta, titulada ‘Diane Keaton: The Architecture of an Icon’, (‘Diane Keaton: Arquitectura de un icono’), tendrá lugar el 8 de junio en formato presencial en Nueva York. El evento reunirá una cuidada colección de piezas que reflejan tanto la trayectoria artística de la actriz como su conocida pasión por el diseño, la arquitectura y el coleccionismo.

El resto de subastas se desarrollarán en formato virtual y llevan por título: ‘The Diane Keaton Collection: Tailored & Timeless’, se celebrará del 31 de mayo al 9 de junio (en línea, Nueva York); ‘The Diane Keaton Collection: At Home with Diane’, del 1 al 10 de junio (en línea, Los Ángeles); y ‘The Diane Keaton Collection: Chapters of an Edited Life’, del 1 al 11 de junio (en línea, Los Ángeles).

Entre los lotes más destacados figura el guion original de la película ‘Annie Hall’, dirigido y protagonizado por Woody Allen, y que consolidó a Keaton como uno de los grandes iconos del cine contemporáneo.

Además de esta pieza, la subasta incluirá piezas de moda emblemáticas de Ralph Lauren y Thom Browne, obras de bellas artes estadounidenses modernas y contemporáneas y collages creados por la propia Keaton. La casa de subastas no ha detallado más objetos que se subastarán.

“Hablar de ella es hablar de instinto, de una intuición visual y creativa infalible que la ha guiado a lo largo de décadas de exploración artística”, señala en la web de la subasta Dorrie Hall, hermana de la actriz. La actriz era una gran aficionada al diseño y se dedicaba a comprar casas, reformarlas, y luego venderlas. EFE

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