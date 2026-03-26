El Hang Seng cae un 1,89 % en otra jornada marcada por la volatilidad en Oriente Medio

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Shanghái (China), 26 mar (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,89 % en otra jornada de descensos generalizados ante la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio.

El selectivo cedió 479,52 puntos hasta los 24.856,43, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 2,25 %.

Los descensos más acusados fueron los de la plataforma de vídeos cortos Kuaishou (-14,04 %) y la juguetera Pop Mart (-10,46 %), ambas tras publicar resultados positivos: en el caso de la primera, por la presión que podrían afrontar sus negocios en 2026, y en el de la segunda, por su dependencia de los populares muñecos Labubu.

Tampoco fue una buena sesión para dos de los pesos pesados del parqué, los gigantes digitales Tencent (-1,96 %) y Alibaba (-4,58 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el grupo de lácteos Mengniu Dairy (+2,64 %) y, como viene siendo habitual en las últimas semanas ante el alza de los precios del crudo, petroleras estatales como Cnooc (+2,53 %) o PetroChina (+1,49 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 261.660 millones de dólares de Hong Kong (33.448 millones de dólares, 28.944 millones de euros). EFE

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