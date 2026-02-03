El hijo de Mette-Marit niega en su juicio haber violado a mujeres pero admite agresiones

4 minutos

Copenhague, 3 feb (EFE).- Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se declaró este martes en un juicio en Oslo no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, reconoció un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas.

También admitió haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega ‘NRK’.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado -hijo de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega- y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

Supuesta violación en residencia de príncipes

La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La primera vista incluyó el testimonio de una de las cuatro mujeres que la Fiscalía cree que fueron violadas por Høiby en el sótano de Skaugum -residencia de los príncipes herederos-, donde el joven vivía, después de fiestas, mientras dormían, y usando como prueba vídeos grabados por él mismo y encontrados en dispositivos digitales suyos.

La joven, cuya identidad ha sido protegida, acudió a una fiesta en diciembre de 2018, en la que admitió haber bebido bastante y tener un «gran agujero negro» sobre el transcurso de la noche, aunque dudó de que Høiby pudiera haber abusado de ella, según recogió la agencia ‘NTB’.

«Pienso que es surrealista estar aquí, es abrumador. No quiero llorar, creo que todo es muy desagradable. Es injusto que me hayan involucrado en todo esto», dijo la joven.

Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según ‘NTB’ estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados.

Høiby empezará a declarar este miércoles

«No es bueno para el caso de ninguna manera que él esté encerrado», afirmó al final de la vista una de sus abogados, Ellen Holager Andenæs, quien criticó el tratamiento que le han dado los medios al caso desde que el joven fue retenido por primera vez por la Policía en agosto de 2024.

Su otro representante legal, Petar Sekulic, dijo que Høiby tiene «mucho miedo», tanto a los medios por su insistencia en cubrir el caso como por la gravedad de las acusaciones.

El proceso, que durará hasta el 13 de marzo, continuará mañana miércoles con una vista en la que empezará a declarar el acusado.

El juicio comenzó pocos días después de las nuevas revelaciones sobre la relación de amistad entre Mette-Marit y el pederasta convicto estadounidense fallecido en 2019 Jeffrey Epstein, lo que ha aumentado la presión sobre la Casa Real noruega.

Según un sondeo difundido hoy por el canal ‘TV2’, el 47,6 % de los noruegos no cree que Mette-Marit deba convertirse en reina en un futuro tras las últimas novedades sobre Epstein frente al 28,9 % que opina lo contrario.

De acuerdo con esa encuesta, el 33,1 % muestra muy poca confianza en Mette-Marit y el 16,8 % poca.

El 70 % de los noruegos cree que la monarquía se ha debilitado en el último año, cuando ha afrontado varios escándalos, según ‘TV2’, aunque un sondeo reciente de ‘NRK’ mostró que siete de cada diez noruegos apoyan a la monarquía.

No está previsto que ningún miembro de la familia real acuda al juicio ni que haga comentarios sobre el proceso, según reveló hace días Haakon. EFE

alc/smm/psh

(foto)