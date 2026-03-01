El hijo del sha Reza Pahlavi dice que intento de nombrar sucesor de Jameneí es un fracaso

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, aplaudió este sábado la muerte líder supremo de Irán, Ali Jameneí, confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que está condenado al fracaso cualquier intento por parte del «régimen» de nombrar un sucesor.

«Cualquier intento por parte de los remanentes del régimen de nombrar un sucesor de Jamenei está condenado al fracaso desde el inicio. A quienquiera que coloquen en su lugar no tendrá ni legitimidad ni longevidad, y sin duda será también cómplice de los crímenes de este régimen», dijo el heredero del sha iraní en un comunicado en X.

Así mismo, insistió a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad iraní que cualquier esfuerzo por defender el «régimen» fracasará. Y les advirtió lo siguiente: «Esta es su última oportunidad de unirse a la nación, de ayudar a garantizar una transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero, y de participar en la construcción de ese futuro.»

Reza Pahlavi dirigió su mensaje de celebración especialmente a los ciudadanos de Irán para que se mantengan «valientes» para lo que vendrá, porque este puede ser el comienzo de una gran celebración nacional, «pero no es el final del camino». Y agregó: «Manténganse vigilantes y preparados. El momento de una presencia amplia y decisiva en las calles está muy cerca. Juntos, unidos y firmes, lograremos la victoria final y celebraremos la libertad de Irán en toda nuestra amada patria.»

Horas antes de la confirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la muerte de Ali Jameneí, Pahlavi llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de Irán, Jameneí, y defender al pueblo.

Estados Unidos e Israel lanzaron en horas de la mañana de Irán un ataque contra objetivos en la nación persa según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció una operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de lo ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país. EFE

