El hispano dominicano Mike Torres renueva por una temporada con el Lucentum de Alicante

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Alicante, 23 jun (EFE).- El base hispano dominicano Mike Torres ha renovado su contrato para la próxima temporada con el Lucentum Alicante, equipo que milita en Primera FEB, segunda categoría del baloncesto español, según anunció este martes la entidad alicantina.

El jugador, de 31 años, fue uno de los jugadores más destacados del pasado curso y se convierte en la primera pieza de la plantilla para la próxima temporada, en la que el equipo estará dirigido por Pedro Rivero.

Torres cuenta con una amplia experiencia en la categoría tras haber competido en equipos como Albacete Basket, Coruña o Valladolid, entre otros, además tener experiencia internacional tras su paso por la liga mexicana.

Mike Torres, nacido en Barcelona e internacional con la absoluta de Dominicana, mostró, en declaraciones a los medios del club, su satisfacción por continuar en Alicante y destacó el vínculo que ha creado con la ciudad y la afición.

«Desde el primer día me he sentido muy querido y estoy muy feliz de seguir formando parte de este proyecto. Afronto esta nueva temporada con mucha ilusión, con ganas de seguir creciendo junto al equipo y con el objetivo de mejorar los resultados de la temporada pasada”, indicó.

La plantilla del Lucentum sufrirá una notable reestructuración tras la decepción del paso curso, en la que el equipo fue de menos a más y, pese a disputar el’ playoff’, no ofreció la imagen esperada, sobre todo en la segunda vuelta. EFE

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