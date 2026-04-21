El hombre más rico de Ucrania compra en Mónaco el apartamento más caro de la historia

1 minuto

París, 21 abr (EFE).- El multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, considerado el hombre más rico de su país, adquirió un apartamento en Mónaco con 21 habitaciones y unos 2.500 metros, por 471 millones de euros, lo que le convierte en la transacción inmobiliaria más elevada de la historia.

Según publica este martes la agencia Bloomberg, el apartamento se extiende sobre cinco plantas en el complejo residencial más lujoso del Principado, ‘Le Renzo’, construido en una zona ganada al mar en el distrito de Maraterra, inaugurada por el príncipe Alberto en 2024.

Con varias terrazas al Mediterráneo, el apartamento cuenta además con piscina privada, jacuzzi y al menos ocho plazas de aparcamiento, siempre según la agencia.

La venta se finalizó en 2024 y su precio supera los 310 millones de euros que obtuvo el promotor inmobiliario Nick Candy por la venta de su apartamento en el londinense barrio de Chelsea, el más caro del que se tenia conocimiento hasta la fecha.

Bloomberg estima que Akhmetov, al frente de un conglomerado industrial que engloba inversiones en la metalurgia, la minería o la energía, posee una fortuna que ronda los 6.000 millones de euros.

Sus inversiones inmobiliarias ya han dado mucho de qué hablar. En 2019 se hizo en la Riviera francesa con la Villa Les Cèdres, que había pertenecido al rey Leopoldo II de Bélgica y por la que pagó 200 millones de euros. EFE

lmpg/jgb